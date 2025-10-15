Catalunya convocará oposiciones para 1.100 plazas docentes de Secundaria

Publicado por Segre Creado: Actualizado:

La conselleria de Educación convocará un nuevo concurso oposición par el ingreso a la función pública docente. En concreto, será para cubrir 1.100 plazas de profesores de Secundaria, de especislidades de sectores singulares de Formación Profesional y de docentes de artes plásticas y diseño (tanto maestros de talleres como profesores). Las pruebas están previstas a partir del mes de marzo del próximo año y la convocatoria ya fue comunicada ayer a los sindicatos presentes en la mesa sectorial.

El departamento detalla que 1.089 plazas corresponden a la tasa de reposición aprobada en la oferta de 2024 y 11 son del cuerpo de profesores de enseñanzas de artes plásticas y diseño aprobadas en la oferta de 2025. Los detalles del proceso selectivo, así como las bases específicas, se recogerán en los anexos de la resolución, que se publicará próximamente en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya.

Con esta convocatoria, la conselleria indica que “continúa avanzando en la renovación y consolidación del profesorado y en la garantía de una educación pública de calidad”. En la última resolución, de 2024, se convocaron 495 plazas de docentes del cuerpo de profesores de enseñanza Secundaria.