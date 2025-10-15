El edificio judicial de Lleida, el Canyeret, sin ascensor ni escaleras mecánicas desde la plaza Sant Joan

Publicado por REDACCIÓ Creado: Actualizado:

Las escaleras mecánicas y el acensor que conenctan la plaza Sant Joan con los juzgados del Canyeret llevan varios días fuera de servicio, lo que ha provocado las quejas tanto de peatones como de los funcionarios de justicia.

Sobre las escaleras mecánicas, el ayuntamiento informó que sufren una avería y que están trabajando para solucionarla. Añadieron que próximamente harán una visita técnica para poder concretar cuándo volverán a estar operativas. Tanto las escaleras mecánicas como el ascensor son unos accesos muy utilizado por las personas que van a los juzgados o al Turó de la Seu Vella. Desafortunadamente, los últimos años han sufrido varias averías y actos vandálicos que han provocado que estuvieran fuera de servicio de forma intermitente.