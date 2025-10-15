Una protesta por palestina corta el Passeig de Ronda de Lleida y bloquea el centro comercial Carrefour

Publicado por segre Creado: Actualizado:

Una protesta con motivo de las movilizaciones de la huelga por Palestina corta este miércoles por la mañana el Passeig de Ronda de Lleida, en los dos sentidos de la marcha, a la altura del Carrefour. De hecho, los piquetes han bloqueado desde primera hora el acceso a este centro comercial, porque consideran que tiene "relaciones comerciales con Israel."

Al lugar han acudido una decena de patrullas de los Mossos d'Esquadra y la Guardia Urbana y tres furgones de los antidisturbios de la policía catalana, que han desalojado uno a uno los manifestantes que impedían el acceso al centro comercial, que ha quedado liberado cuando faltaban pocos minutos para las 10 de la mañana. Aun así, un grupo de personas mantiene el corte| de la calzada.

Manifestants tallen el Passeig de Ronda de Lleida en el marc de la vaga per Palestina.Eva Martínez

En un primer momento Ronda sólo ha quedado bloqueado en sentido plaza dels Pagesos por el operativo policial, pero hacia las diez menos cuarto, manifestantes han bloqueado también el sentido contrario. Los manifestantes lanzan proclamas como "free Palestine", "viva la lucha del pueblo palestino" y contra el "genocidio".

