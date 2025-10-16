Los estudiantes de Lleida forman en la calle como se tiene que actuar en caso de parada cardiorrespiratoria

Publicado por Segre Creado: Actualizado:

La canción Stayin' Alive de los Bee Gees ha vuelto a sonar este jueves para llevar a cabo formación en maniobras de reanimación pulmonar. En la capital del Segrià, el Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM) ha hecho una actividad en Doctor Fleming mientras que diferentes centros educativos se han instalado en la plaza Sant Francesc.

Cada día, el SEM atiende siete paradas cardiorrespiratorias de media en Catalunya, unas 2.700 al año. Estas cifras revelan que solo en el 40% de estos casos los testimonios que presencian la parada inician maniobras de reanimación cardiopulmonar y que, solo un 30% de los afectados llega con vida al hospital. De estos, un 9% reciben el alta con buen resultado neurológico. En este sentido, el doctor Jorge Morales, director médico del SEM, ha subrayado la importancia de actuar con inmediatez "mientras que la prevalencia prácticamente no varía y depende de múltiples factores, sí que podemos incidir en la respuesta por parte de las personas que presencian una parada cardiorrespiratoria". Los primeros minutos son críticos y se debe llamar al 112 desde el primer momento para incrementar las posibilidades de supervivencia del afectado. Por ello, los profesionales sanitarios aseguraron que "se debe perder el miedo a intentarlo, no perdemos nada y sí tenemos mucho que ganar".

Entretanto, alumnos de la Escola Minerva, el Institut Guindàvols, la Escola Institució, el INS Gili i Gaya, el INS Seròs, el INS Caparrella y el INS Nou Alcarràs han participado en el encuentro de centros del programa Suport Vital Bàsic (SvB) a les Escoles, organizada por el equipo de maestros y profesores que forman parte del Seminari de SvB al Centre de Recursos Pedagògics del Segrià. La actividad, en la plaza Sant Francesc de Lleida, ha consistido en una serie de simulaciones para dar a conocer los protocolos de parada cardíaca, la técnica de obstrucción de la vía aérea por cuerpos extraños y la posición lateral de seguridad. También han demostrado cómo hacer la reanimación cardiopulmonar a ritmo de una flashmob. El programa cuenta con el apoyo y coordinación del departamento de Educació y del Consell Català de Ressuscitació.

El objetivo del programa es que los alumnos aprendan conocimientos básicos, teóricos y prácticos, adaptados a cada edad para saber como actuar ante una situación de emergencia vital. El proyecto se extiende desde Infantil hasta 4º de ESO.

Entretanto, la Comissió de Suport Vital del hospital Arnau de Vilanova, formada por profesionales de diferentes servicios, ha impartido este jueves una formación práctica en el vestíbulo sobre maniobras de reanimación pulmonar. La actividad ha estado dirigida a toda la ciudadanía para mostrar cómo actuar, de forma rápida y efectiva, ante una parada cardiorrespiratoria.