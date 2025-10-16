Municipàlia crece con récord de 353 expositores y más de 50 actividades

Publicado por Marc Carbonell Lleida Creado: Actualizado:

La 23 edición del salón internacional Municipàlia -de equipamientos municipales- y la séptima de Innocamping -para alojamientos turísticos- tendrán lugar del próximo martes 21 al jueves 23 de octubre en el recinto de Fira de Lleida, que ampliará hasta 29.000 m2 su superficie con el estreno del nuevo pabellón desmontable. Municipàlia llega con récord de 353 expositores, dos más que en la última edición de hace dos años. “Los espacios están ocupados al 100% desde hace semanas”, explicó ayer el alcalde, Fèlix Larrosa, que celebró que los hoteles tienen todas las habitaciones llenas y los restaurantes “unos niveles de reservas impresionantes” durante los tres días del evento.

La Fira contará también con más de 50 actividades paralelas entre jornadas técnicas, presentaciones o conferencias (ver desglose). “Tendremos tres nuevas salas con capacidad para 300 personas en total, un augurio de una intensidad importante de actividad”, afirmó el alcalde.

Asimismo, Municipàlia volverá a contar con una misión técnica de la Unión Iberoamericana de Municipalistas formada por una delegación de unos 40 representantes políticos -alcaldes, concejales, diputados y otros cargos- de Colombia, Honduras, Uruguay, México, Cuba, República Dominicana, Costa Rica y El Salvador, así como también de Angola.

El presidente de la Diputación, Joan Talarn, explicó que en su estand se llevarán a cabo “encuentros con alcaldes para debatir temas como los biopolígonos y plantas de biogás, la gestión de fondos europeos o la contratación cultural”.

El presidente de la Cámara de Comercio, Jaume Saltó, destacó a Municipàlia como “nuestra feria emblemática, referente del sur de Europa”, que se posiciona como “la segunda de Catalunya y la sexta a nivel estatal”.

La clausura del salón y el acto inaugural del pabellón contarán con el conseller de Presidencia, Albert Dalmau. Lo confirmó la delegada de la Generalitat, Núria Gil, que explicó que el Govern ofrecerá información sobre las diferentes líneas de ayudas a municipios. Por su parte, Larrosa indicó que el alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, asistirá a la inauguración de Municipàlia.

Se presentará una farola “con visión 360o y que habla con las personas”

En Municipàlia “tendremos la primera farola inteligente de las que instalaremos en la ciudad, con visión de 360 grados y que hablan con las personas”, avanzó Larrosa, que indicó que se instalarán en algunas zonas en el marco del proceso de renovación del alumbrado público. Asimismo, la Paeria y la Generalitat organizarán una jornada sobre el papel de la IA en la gestión diaria de la administración y “cómo avanzar en la agilización de trámites urbanísticos, básicamente”, detalló. Otros eventos destacados que se celebrarán son la conferencia Ategrus sobre la gestión de residuos, charlas sobre el arraigo de jóvenes en el mundo rural, la accesibilidad y sostenibilidad en el espacio público, el despliegue de comunidades energéticas, ciberseguridad en la administración y la renaturalización de patios escolares, entre otras. Innocamping contará también con una jornada profesional centrada en la prevención de emergencias en el sector de los campings. “Son pequeñas ciudades que tienen que disponer de todos los servicios, pero también deben estar preparados para afrontar las situaciones de riesgo”, concluyó el alcalde.