Cuatro detenidos por robos violentos en Lleida

La Guardia Urbana de Lleida detuvo el martes a un hombre de 44 años por un robo violento en el Centro Histórico. Los hechos tuvieron lugar a las 16.20 horas, cuando los agentes arrestaron a un individuo en la calle Companyia como presunto autor de un delito de robo con violencia e intimidación a otra persona, a quien quiso robarle el móvil.

Este miércoles, arrestaron a dos jóvenes de 21 y 24 años por un robo con violencia en la calle Doctor Combelles y a otro, de 24 años, por otro asalto en la calle Salmerón.

Una denuncia por drogas en Pius XII

Por otra parte, la Urbana denunció el martes a una persona por tenencia y consumo de sustancias estupefacientes en la vía pública, concretamente en la calle Pius XII. Después de abrir las diligencias correspondientes, los agentes decomisaron las sustancias encontradas. Por otra parte, ayer de madrugada una patrulla instruyó una denuncia contra un ciudadano por infracción de la Ley Orgánica 4/2015, en la calle Comtes d'Urgell, por no respetar el descanso de los vecinos.