Detenida por tráfico de ‘coca’ en La Bordeta

Publicado por REDACCIÓ Creado: Actualizado:

Los Mossos d'Esquadra detuvieron el martes a una vecina de La Bordeta de 50 años que supuestamente vendía cocaína desde su domicilio de la calle Bellavista. El arresto es el resultado de una investigación iniciada a finales de septiembre tras tener conocimiento de que una mujer —que ya había sido detenida en 2023 en un caso similar- podría distribuir cocaína a consumidores habituales del barrio. Fue detenida en la calle Impressor Botel. En el momento del arresto, llevaba 33,56 gramos de cocaína y 1.176 en efectivo.