Un centenar de inscritos en los ‘mini cursos’ de la Universitat de Lleida para trabajadores

La nueva modalidad de formación de la Universitat de Lleida (UdL) denominada microcredenciales, destinada básicamente a personas que trabajan y quieren actualizarse, ha arrancado con más de un centenar de preinscritos. Se trata de 'mini cursos' de corta duración (desde tres días) adaptados a las necesidades del mercado laboral y en el caso de la UdL la mayoría son del ámbito sanitario. El curso pasado ofreció solo uno, a modo de prueba, que registró 35 matriculados. “Fue una experiencia muy positiva que funcionó muy bien, con una valoración muy buena por parte de las personas que lo cursaron”, indicó la vicerrectora de Ordenación Académica y Calidad, Paquita Santiveri, por lo que en el actual curso optaron por una oferta más amplia.

La vicerrectora recordó que este curso tienen 9 microcredenciales aprobadas, “de las que tres se están impartiendo con un total de 49 matriculados, dos no se han podido impartir y las 4 restantes están en periodo matrícula”. Detalló que hasta el momento “se han preinscrito 99 personas, de las de 40 ya están matriculadas y se espera que su número continúe subiendo”. Además, apuntó que esta semana se aprobaron otras 8 microcredenciales. “La valoración es muy positiva ya que son cápsulas de formación que mejoran las competencias profesionales. Permiten el reciclaje e incluso la adquisición de nuevas competencias, lo que mejora su inserción laboral”, señaló, y subrayó que “es un formato de cursos que ha llegado para quedarse y que probablemente se irá incrementando en los próximos años”.

Con estos ‘mini cursos’, las personas que trabajan o están en transición profesional pueden recalificarse o complementar estudios sin tener que cursar un grado a un máster y obtienen una certificación oficial.

“Nos inscribimos por el contenido y por su duración intensiva”

Amanci Llanes y Alba Ibars, médicos residentes de Oncología y Medicina de Familia, respectivamente, han cursado la microcredencial de ventilación mecánica no invasiva en urgencias. Afirman que han escogido esta formación sobre todo por su contenido, pero también por su corta duración (esta en concreto es intensiva de tres días). Argumentan que en las guardias ven a pacientes que necesitan estas máquinas, “que tienen su grado de complejidad y es una buena manera de aprender a usarlas sin depender de un adjunto y ser más autónomos”.