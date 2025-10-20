Publicado por Segre Creado: Actualizado:

La Paeria de Lleida está ejecutando obras de mejora en el cruce de acceso al recinto ferial desde la avenida Victoriano Muñoz, con el objetivo principal de incrementar la seguridad de los peatones mediante la instalación de semáforos. Esta actuación quiere facilitar el tráfico de personas en este punto especialmente concurrido de la ciudad.

El proyecto se centra en un tramo con cuatro carriles de anchura para vehículos, que hasta ahora sólo disponía de un paso de peatones sin regulación semafórica. Este punto resulta especialmente crítico durante la celebración de acontecimientos en el recinto ferial, cuando numerosos asistentes utilizan este paso para acceder a las zonas de aparcamiento, generando situaciones de riesgo por la intensidad del tránsito rodado.

Les obras aprovechan las canalizaciones ya previstas durante la construcción de la avenida Victoriano Muñoz, hecho que ha simplificado considerablemente los trabajos actuales. Les tareas en ejecución incluyen la modificación parcial de la media para facilitar el paso, así como la instalación de tres columnas con semáforos para peatones y vehículos. Adicionalmente, se incorporará un semáforo en una de las farolas existentes en la acera y se realizarán las conexiones de cableado necesarias utilizando la infraestructura previamente establecida.

El Ayuntamiento prevé que los nuevos semáforos estén operativos antes de finales de febrero, coincidiendo con las próximas actividades programadas en el recinto de Feria de Lleida para la primavera de 2026, cuando se espera un incremento notable de la afluencia de visitantes.