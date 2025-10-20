Lleida, entre las diez provincias con más riesgo de inundación en todo el Estado

Publicado por Segre Creado: Actualizado:

El Ministerio del Interior ha incluido la demarcación de Lleida dentro de las diez provincias con mayor riesgo de inundación de todo el Estado español, según revela un reciente informe de Protección Civil hecho público recientemente. Les otras nueve demarcaciones que completan esta lista de territorios vulnerables son Zaragoza, Huesca, Teruel, Navarra, La Rioja, Burgos, Soria, Álava y Córdoba, todas ellas caracterizadas para tener una extensa superficie de terreno con alto riesgo de inundaciones.

El estudio destaca que estas zonas presentan un nivel de exposición especialmente intenso ante los fenómenos meteorológicos extremos, y recuerda cómo otras provincias como Valencia, Pontevedra o Málaga ya han sufrido graves inundaciones en los últimos años. El informe toma como referencia los datos recogidos en los Planes de Gestión de Riesgo de Inundación (PGRI) vigentes para el periodo 2022-2027, que identifican las cuencas hidrográficas más vulnerables del territorio español.

Infraestructuras sensibles en zonas de riesgo

Según los mismos PGRI, las cuencas del Ebro, Júcar y Segura son las que concentran un mayor número de infraestructuras críticas expuestas en posibles inundaciones. En concreto, destaca la elevada presencia de centros educativos y geriátricos situados en zonas vulnerables, hecho que supone un riesgo añadido para la seguridad de colectivos especialmente sensibles.