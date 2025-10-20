Trasladan a Pablo Hasel de la prisión de Ponent a Lledoners

Publicado por Agències Creado: Actualizado:

El rapero Pablo Hasel ha sido trasladado del centro penitenciario de Ponent al de Lledoners, situado en Sant Joan de Vilatorrada, en el Bages. Según ha confirmado el Departamento de Justicia, el cambio se efectuó el 16 de octubre, después de que el mismo artista lo solicitara por motivos relacionados con su tratamiento penitenciario. Hasel llevaba más de cuatro años a Ponent, donde ingresó el 16 de febrero de 2021.

El grupo de apoyo del rapero ha explicado que el traslado podría estar vinculado a las obras que se están realizando actualmente en el centro penitenciario leridano, las cuales habrían provocado que varios internos tuvieran que compartir celda. Hay que destacar que Pablo Hasel disfrutaba de una celda individual a Ponent, condición que habría querido mantener con este cambio de centro. Desde el Departamento de Justicia han confirmado que la petición fue aceptada para considerarla adecuada dentro de su plan de tratamiento penitenciario.

El caso del encarcelamiento de Pablo Hasel

El cantante entró en la prisión hace más de cuatro años por las letras de sus canciones contra la monarquía española, aunque durante este tiempo ha acumulado otras condenas relacionadas con su actividad en movimientos sociales de Lleida. Su entrada en la prisión en febrero de 2021 generó numerosas protestas en todo el territorio catalán, con manifestaciones que acabaron con incidentes en varias ciudades. En estos momentos, todavía le quedan 2 años y medio de prisión por las 4 condenas que acumuló.

El colectivo que da apoyo al rapero ha compartido públicamente la nueva dirección del centro penitenciario de Lledoners para que el artista pueda seguir recibiendo correspondencia de la ciudadanía.