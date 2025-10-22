“Atasco” en los juzgados civiles, que tardan hasta dos años en resolver casos

Publicado por Albert Guerrero Periodista Lleida Creado: Actualizado:

“Atasco”. Así describió el presidente de la Audiencia de Lleida, Albert Guilanyà, la situación de los juzgados de Primera Instancia, que son los que más asuntos civiles reciben de toda Catalunya, casi el triple del volumen idóneo, y que tardan hasta dos años en resolver casos. Guilanyà lo explicó con motivo de la reunión en Lleida de la Sala de Gobierno del Tribunal Superior de Justicia de Catalunya (TSJC), que preside Mercè Caso. Guilanyà espera que esta situación mejore a medio plazo con la creación de tres nuevas unidades de Primera Instancia y un sexto magistrado en la sección civil de la Audiencia. Otra problemática es la falta de jueces titulares. Como avanzó SEGRE el 5 de septiembre, el 30% de los juzgados están cubiertos por sustitutos. Dos de ellos son dos de los tres juzgados únicos, los de Vielha y Tremp (el otro es Solsona). Guilanyà explicó que hay ocho sustitutos y todos están trabajando. “Desde marzo hay un juez sustituto en Vielha y en Tremp hay otro desde hace más tiempo y, cuando uno de los dos falla por la razón que sea, debe ser el otro quien tenga una jurisdicción prorrogada con dos partidos judiciales a su cargo, uno de ellos el de Tremp, que es el mayor territorialmente del Estado”, afirmó el presidente, que añadió que “pronto habrá una cierta solución” al estar previsto cubrir plazas con jueces titulares y liberar a sustitutos.

Sobre la polémica generada por la decisión judicial de dejar en libertad con cargos al presunto violador de su hija, la presidenta del TSJC, Mercè Caso, pidió “confiar en la Fiscalía, que valora las circunstancias concretas de cada caso”. Por su parte, Guilanyà defendió que “la cárcel nunca puede ser un adelanto de la pena que pueda corresponder”.