Detenido y encarcelado el imputado por robar y quemar casas de l’Horta

Los Mossos d'Esquadra arrestaron ayer por la mañana a A.N.C., el principal sospechoso de robar y quemar cinco casas de l’Horta en otoño del año pasado, lo causó una gran alarma social, como avanzó SEGRE en su edición digital. La detención se produjo después de que el pasado viernes la jueza sustituta del juzgado de Instrucción 3 de Lleida dictara un auto de búsqueda, detención e ingreso en prisión provisional, comunicada y sin fianza por orden de la Audiencia de Lleida. El investigado, de 30 años y con una decena de antecedentes, acudió ayer a la comisaría, donde fue arrestado y, posteriormente, fue trasladado al Centre Penitenciari Ponent.

Cabe recordar que el juzgado que investiga el caso dictó la orden de búsqueda, detención e ingreso en prisión después de que la Audiencia de Lleida estimara los recursos presentados por la Fiscalía y la Plataforma Vecinal Horta Segura —que alegaron riesgo de fuga y de reiteración delictiva—, revocando así el polémico auto que dictó el juzgado de Instrucción 3 el 22 de julio. El juez de refuerzo del juzgado decretó es día julio la puesta en libertad del investigado solo tres días después que la jueza titular decretara prisión provisional. La liberación fue una decisión inesperada que sorprendió a la Fiscalía, la acusación particular y la popular y a los investigadores. De hecho, el Ministerio Público la recurrió de inmediato.

Los primeros robos se registraron el fin de semana del 8 al 10 de noviembre del año pasado, uno de ellos en la partida Boixadors. Los dos casos que hicieron saltar las alarmas y generaron una gran inquietud tuvieron lugar la noche del 7 a 8 de diciembre en la partida de Montcada. Los Mossos detuvieron al principal sospechoso tras unos nueve meses de investigación. “Pensamos que hay indicios y argumentos sólidos e inequívocos de su autoría”, explicó el inspector Xavier Ribelles, jefe de los Mossos en el Segrià, en la rueda de prensa que hicieron tras su detención. En este sentido, el teléfono móvil del acusado dio señal en las cinco viviendas quemadas cuando se produjeron los fuegos. Es decir, un indicio que coloca al investigado en el lugar de los hechos en el momento de registrarse.