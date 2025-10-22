La rambla verde de la avenida Doctor Fleming de Lleida, casi lista tras más de 10 meses

Publicado por REDACCIÓ Creado: Actualizado:

El paseo verde de la avenida Doctor Fleming de Lleida ya está prácticamente urbanizado tras más de diez meses de obras. La renaturalización empezó en diciembre de 2024 con un presupuesto de 630.515 euros, financiados con fondos europeos. La rambla contará con más de 80 árboles, y los primeros fueron plantados hace tres semanas por vecinos. Alumnos del Castell dels Templers también plantaron 400 plantas herbáceas.