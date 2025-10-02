Los árboles más curiosos que se plantaran en el nuevo paseo de Fleming de Lleida

Tres de los árboles que se plantaran en el Paseo Fleming de Lleida

Publicado por Segre Creado: Actualizado:

Al día siguiente que la Concejalía organizara la primera plantación de árboles en el nuevo paseo de Fleming de Lleida, en obras desde el año pasado, ya conocemos cuáles serán los nuevos tipos de árboles que vestirán el nuevo paseo de la ciudad. Son 18 en total y algunos de ellos, los más extraños, vienen de todas partes del mundo.

Más allá de árboles autóctonos de la zona, como los granados, olivos o las encinas, la Concejalía ha apostado por especies más curiosas de otros continentes. Aquí te las listamos:

Liquidámbar americano ( Liquidambar styraciflua ): Les suyas hojas tienen una forma muy característica que recuerda la de una cometa y se vuelven encarnadas y amarillas en otoño. Su tronco puede llegar a los 2 metros de diámetro y las suyas entonces proporcionan alimento y refugio a muchos pájaros y mamíferos.

Liquidámbar americano.

Tulipero de Virginia ( Liriodendron tulipifera ): Les suyas flores, de color amarillo-verde con una mancha naranja, tienen una forma que recuerda en los tulipanes, de aquí viene su nombre común. Es autóctono de la zona este de los Estados Unidos.

Tulipero de Virginia.

Zelkova del Japón ( Zelkova serrata ): Es un árbol de la familia del olmo, proveniente de Japón (aunque otra especie similar se encuentra en el Taiwán y en China), siendo apreciado por su forma de urna y su corteza lisa.

Zelkova del Japó.

Árbol del amor " Forest Pansy ” ( Cercis canadensis " Forest Pansy ”): Esta variedad proveniente del Canadá es famosa por sus hojas que nacen de color púrpura oscuro y mantienen este color grande parte de la temporada, además de las flores rosadas que le proten .

Árbol del amor "Forest Pansy"

Sapinde de la China fastigiado ( Koelreuteria paniculata " Fastigiata "): Esta variedad presenta un crecimiento estrecho y columnat ( fastigiat ). Es famosa por sus frutos que parecen pequeñas linternas de papel chinas.