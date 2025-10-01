SOSTENIBILITAT
El nou passeig de Fleming de Lleida comença a ser ‘verd’
Plantació popular al tram renaturalitzat, les obres del qual van començar el desembre del 2024. Es preveuen 85 arbres i gairebé 8.000 arbustos
El tram renaturalitzat de Fleming per fi comença a ser un passeig verd. Ahir la Paeria va organitzar una jornada ciutadana de plantació d’arbres i arbustos en aquesta zona, les obres de la qual van començar el desembre de l’any passat i havien d’haver acabat al juny. Famílies amb nens no es van voler perdre l’activitat en la qual, a més de plantar, van poder conèixer les espècies que s’han elegit, adaptades al clima de Lleida.
En total, el nou passeig comptarà amb 85 arbres i gairebé 8.000 plantes arbustives, segons va detallar l’alcalde, Fèlix Larrosa. “Obrim una rambla nova, al costat del Camp d’Esports, que ha de permetre avançar en un model de ciutat més sostenible”, va remarcar, i va recordar que es tracta d’una actuació finançada amb fons europeus. Va considerar que accions com aquesta són importants perquè “tothom faci seus aquests espais, els conservin i els cuidin, i entenguin la voluntat d’avançar cap a una ciutat més verda”.
En aquest sentit, va destacar que fins a finals d’any tenen previst plantar 850 arbres, alguns com a reposicions i altres en espais nous, i va subratllar que per cada arbre que talen a causa d’obres en planten d’altres. Va detallar que “l’objectiu és arribar a 4.000 arbres en tot el mandat i a final d’any ens atansarem als 3.000”.
D’altra banda, la tinenta d’alcalde Begoña Iglesias va afirmar que just ahir van començar els treballs de reparació de la zona del passeig renaturalitzat al carrer Riu Ebre, a Cappont, on hi va haver una fuita d’aigua la primera setmana d’agost.
A més, va rebatre la crítiques sobre la presència d’alguns arbres secs en aquest passeig. “No estan morts, es troben en estat crític”, va assegurar, i va afegir que l’àrea de sostenibilitat ha detectat signes de vida a les seues arrels, de manera que prefereix “esperar un parell de mesos” per veure si resisteixen. En cas contrari, seran renovats, va assenyalar Iglesias.