Els arbres més curiosos que es plantaran al nou Passeig de Fleming de Lleida
Fins a 18 tipus d'arbres diferents i 30 espècies d'arbustos vestiran el nou passeig
L'endemà que la Paeria organitzés la primera plantació d'arbres al nou passeig de Fleming de Lleida, en obres des de l'any passat, ja coneixem quins seran els nous tipus d'arbres que vestiran el nou passeig de la ciutat. En són 18 en total i alguns d'ells, els més estranys, venen de totes parts del món.
Més enllà d'arbres autòctons de la zona, com els magraners, oliveres o les alzines, la Paeria ha apostat per espècies més curioses d'altres continents. Aquí te les llistem:
- Liquidàmbar americà (Liquidambar styraciflua): Les seves fulles tenen una forma molt característica que recorda la d'un estel i es tornen roges i grogues a la tardor. El seu tronc pot arribar als 2 metres de diàmetre i les seves llavors proporcionen aliment i refugi a molts ocells i mamífers.
- Tuliper de Virgínia (Liriodendron tulipifera): Les seves flors, de color groc-verd amb una taca taronja, tenen una forma que recorda a les tulipes, d'aquí ve el seu nom comú. És autòcton de la zona est dels Estats Units.
- Zelkova del Japó (Zelkova serrata): És un arbre de la família de l'om, provinent del Japó (tot i que una altra espècie similar es troba al Taiwan i a la Xina), sent apreciat per la seva forma d'urna i la seva escorça llisa.
- Arbre de l'amor "Forest Pansy" (Cercis canadensis ”Forest Pansy”): Aquesta varietat provinent del Canadà és famosa per les seves fulles que neixen de color porpra fosc i mantenen aquest color gran part de la temporada, a més de les flors rosades que li proten.
- Sapinde de la Xina fastigiat (Koelreuteria paniculata "Fastigiata"): Aquesta varietat presenta un creixement estret i columnat (fastigiat). És famosa pels seus fruits que semblen petites llanternes de paper xineses.
