SEGRE

Els arbres més curiosos que es plantaran al nou Passeig de Fleming de Lleida

Fins a 18 tipus d'arbres diferents i 30 espècies d'arbustos vestiran el nou passeig

Tres dels àrbres que es plantaran al Passeig Fleming de Lleida

Tres dels àrbres que es plantaran al Passeig Fleming de Lleida

SEGRE REDACCIÓ
Publicat per
Segre

Creat:

Actualitzat:

L'endemà que la Paeria organitzés la primera plantació d'arbres al nou passeig de Fleming de Lleida, en obres des de l'any passat, ja coneixem quins seran els nous tipus d'arbres que vestiran el nou passeig de la ciutat. En són 18 en total i alguns d'ells, els més estranys, venen de totes parts del món. 

Més enllà d'arbres autòctons de la zona, com els magraners, oliveres o les alzines, la Paeria ha apostat per espècies més curioses d'altres continents. Aquí te les llistem:

  • Liquidàmbar americà (Liquidambar styraciflua): Les seves fulles tenen una forma molt característica que recorda la d'un estel i es tornen roges i grogues a la tardor. El seu tronc pot arribar als 2 metres de diàmetre i les seves llavors proporcionen aliment i refugi a molts ocells i mamífers.
Liquidàmbar americà.

Liquidàmbar americà.

  • Tuliper de Virgínia (Liriodendron tulipifera): Les seves flors, de color groc-verd amb una taca taronja, tenen una forma que recorda a les tulipes, d'aquí ve el seu nom comú. És autòcton de la zona est dels Estats Units.
Tuliper de Virginia.

Tuliper de Virginia.

  • Zelkova del Japó (Zelkova serrata): És un arbre de la família de l'om, provinent del Japó (tot i que una altra espècie similar es troba al Taiwan i a la Xina), sent apreciat per la seva forma d'urna i la seva escorça llisa.
Zelkova del Japó.

Zelkova del Japó.

  • Arbre de l'amor "Forest Pansy" (Cercis canadensis ”Forest Pansy”): Aquesta varietat provinent del Canadà és famosa per les seves fulles que neixen de color porpra fosc i mantenen aquest color gran part de la temporada, a més de les flors rosades que li proten.
Arbre de l'amor

Arbre de l'amor "Forest Pansy"

  • Sapinde de la Xina fastigiat (Koelreuteria paniculata "Fastigiata"): Aquesta varietat presenta un creixement estret i columnat (fastigiat). És famosa pels seus fruits que semblen petites llanternes de paper xineses.
Flor del Sapinde de la Xina fastigat

Flor del Sapinde de la Xina fastigat-

Titulars del dia

* camp requerit
Subscriu-te a la newsletter de SEGRE

El més llegit

tracking