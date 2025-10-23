El PP denuncia insalubridad en un bloque de la Mariola

Publicado por REDACCIÓ Creado: Actualizado:

El jefe de la oposición en la Paeria, Xavi Palau (PP), afirma que los vecinos del número 9 de la calle Cardenal Cisneros, en la Mariola, alertan de problemas de salubridad y filtraciones de agua en el edificio desde hace años. Piden una inspección urgente para garantizar la seguridad y las condiciones de habitabilidad y denuncian falta de apoyo por parte del ayuntamiento.

Añade que actualmente solo dos de los diez pisos de esta inmueble pagan la comunidad, que acumula una deuda de 36.000 euros con Aigües de Lleida, y que los vecinos han solicitado reiteradamente que el consistorio actue como mediador para buscar una solución, “pero no han recibido respuesta”. También proponen instalar contadores de agua individualizados.

“He visitado el edificio con los vecinos para reclamar que el ayuntamiento ayude a los afectados, porque es su deber no dejar desamparados a los barrios de la ciudad”, indicó Palau.