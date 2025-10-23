Luz verde a 832 nuevos pisos en Lleida en la expansión del barrio de La Bordeta hacia la variante sur

Publicado por REDACCIÓ Creado: Actualizado:

La comisión de Gestión de la Ciudad de Lleida informó este miércoles de la aprobación inicial del plan parcial SUR 10 “Les Bòviles Bordeta 1”, que ordena el sector situado entre el final de la avenida Artesa y la variante sur, que se tramitará en la junta de gobierno local. Se trata de una zona de 20,8 hectáreas donde está prevista la construcción de hasta 832 viviendas, de las cuales 582 plurifamiliares protegidos, 157 plurifamilaires libres y 93 unifamiliares, además de 59.280 m2 de espacios libres y 20.219 m² de equipamientos. La urbanización deberá incluir la prolongación de la calle Artur Vives y tres nuevos viales de conexión, uno de los cuales dará continuidad a la avenida Amposta. También tendrá en cuenta la delimitación de restos de nidos de ametralladoras de la Guerra Civil que hay en la zona.

Asimismo, en la comisión se informó de la propuesta de aprobación provisional del plan de mejora urbana de ordenación de los terrenos de la UA16 al lado de la calle Torres de Segre, en límite del Secà de Sant Pere con la zona de expansión de Balàfia. En esta área están proyectadas 37 viviendas, 12 de ellas protegidas. Este expediente ya cuenta con una aprobación inicial y se tramitará en el pleno.

La junta de gobierno también tramitará la venta de una finca para usos industriales de 24.095,95 m2 en el polígono Torre Solé (entre las carreteras LL-11 y C-13) valorada en 1.487.105,65 euros. También se pondrá a la venta 20 parcelas en Torre Salses, como avanzó este diario, en las calles Josep Betriu (11 fincas) y Josep M. Minguella (9). Tienen unos 600 m2 de superficie y los precios oscilan entre los 41.646 y los 54.582 euros (sin IVA). Además, la comisión dio cuenta de la aprobación inicial de los proyectos de restauración y consolidación de la portalada principal de la iglesia de Santa Maria de Gardeny y de una actuación en el sótano-museo del Palau de la Paeria, para las que ha recibido subvenciones de la Generalitat.

A la venta una finca de 66.109 m² en este sector por 1,9 millones

El plan parcial SUR 10, que la comisión de Gestión de la Ciudad aprobó ayer inicialmente, ya tiene terrenos a la venta. Al menos uno de 66.109 m2 de superficie y una edificabilidad de 22.477 metros cuadrados por 1,9 millones, según anuncia un portal inmobiliario. Detalla que se trata de suelo urbanizable sectorizado de uso residencial a las afueras de la ciudad y con buenas comunicaciones con el centro urbano y el entorno.

Por otra parte, la comisión informó de la licitación de la mejora de la accesibilidad en nueve puntos de Pardinyes (149.992,04 euros) y de un proyecto que incluye la plantación de 192 árboles en varios lugares de la ciudad y la adecuación de un espacio ajardinado en Corregidor Escofet frente a la Escuela Oficial de Idiomas (158.791 euros).