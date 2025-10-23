Los sintecho de Lleida se movilizan ante la Paeria con un 'flashmob'

Publicado por Segre Creado: Actualizado:

La plaza de la Paeria de Lleida ha sido el escenario esta mañana de una acción reivindicativa organizada por el colectivo de personas sensesostre. Los participantes han realizado un 'flashmob' para visualizar su situación y reclamar soluciones efectivas que les permitan acceder a una vida digna. Esta iniciativa forma parte de una campaña simultánea que se ha desarrollado en varias ciudades del Estado.

Bajo el lema "Sense llar però amb somnis", la campaña de este año ha puesto el foco en los más de 230 ciudadanos se ven obligados a dormir en la calle cada noche. Les datos muestran un incremento de esta realidad en los últimos años, y las entidades sociales alertan de que cada vez resulta más complicado revertir esta situación, especialmente en un contexto donde el acceso a la vivienda se ha convertido en uno de los principales retos sociales del 2025.

Aunque la vivienda está reconocida como un derecho fundamental el cual todo el mundo tendría que tener acceso garantizado, la actual crisis del sector inmobiliario obstaculiza la reinserción social de las personas atendidas por entidades como Arrels. Ante esta realidad, la organización ha hecho un llamamiento urgente a las instituciones públicas para que incrementen los recursos destinados a los servicios de atención a personas vulnerables, con el objetivo de encontrar soluciones estructurales que pongan fin a esta problemática.

La situación de los sintecho en Catalunya

La problemática que afecta Lleida no es un caso aislado. Según las últimas estadísticas publicadas por las entidades sociales catalanas, el número de personas que viven en la calle ha experimentado un aumento significativo en todo el territorio durante el primer trimestre de 2025. Esta tendencia se atribuye principalmente al encarecimiento de los alquileres, la precariedad laboral y las dificultades para acceder a ayudas públicas de emergencia habitacional.