UdL y bonÀrea se unen por la diversidad con premios y ayudas a investigaciones

La Universitat de Lleida (UdL) y el grupo empresarial bonÀrea ponen en marcha una cátedra para fomentar la diversidad y la cohesión social a través de varios premios que otorgará a trabajos de fin de grado (TFG), máster (TFM) y tesis doctorales relacionados con la diversidad cultural, de género y generacional, así como con la atención a personas con discapacidad y con el contacto rural. “bonÀrea ya tiene una serie de implicaciones sociales debido a la gran cantidad de personas inmigrantes que emplea en Guissona”, destacó el director de la cátedra, el profesor Xavier Miranda. Asimismo, el acuerdo incluye la dotación de ayudas para nuevos proyectos de investigación que se alineen con los objetivos de la cátedra “partiendo de una realidad concreta como es el caso del municipio de Guissona, pero con la voluntad de ampliar el impacto a nivel provincial, autonómico y estatal”, afirmó Miranda. También se organizarán jornadas, conferencias y congresos.

El acuerdo, con una duración de tres años, establece una aportación de 40.000 euros para el primero, cantidad que se incrementará un 15% el segundo año y el mismo porcentaje en el tercero. El rector de la UdL, Jaume Puy, y el representante de Caixa Rural de Guissona, Daniel Marsol, firmaron ayer el convenio.