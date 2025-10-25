Alumnos de la UdL podrán acabar Medicina en Igualada

Publicado por Redacció Creado: Actualizado:

El campus de Igualada de la Universitat de Lleida empezará a impartir estudios de Medicina el próximo curso. Concretamente, 75 alumnos de este grado podrán cursar, de forma escalonada, cuarto, quinto y sexto en la capital de la Anoia, y en el 2028-2029 comenzará a acoger estudiantes de primero. En paralelo, se irá configurando el equipo de profesorado y personal de administración.

Así lo anunció ayer la consellera de Universidades, Núria Montserrat, en la inauguración del nuevo edificio de Ciencias de la Salud de Igualada, de 4.000 m2 y capacidad para 500 alumnos, donde desde abril de 2024 se imparte la titulación de Enfermería y el doble grado de Nutrición Humana y dietética y Fisioterapia. El edificio ha tenido un coste de 7 millones, financiados a partes iguales por la Generalitat, la diputación de Barcelona y el ayuntamiento de Igualada. Montserrat subrayó que con esta unidad docente dan “un paso más en la descentralización de la formación médica”. “Queremos que la juventud con vocación sanitaria pueda formarse cerca de su entorno sin renunciar a la excelencia. La movilidad de estudiantes hacia todo el territorio es una oportunidad para generar conocimiento, innovación y cohesión”, apuntó. El rector de la UdL, Jaume Puy, indicó que, junto con el Govern y el consistorio, proyecta crear “una nueva residencia de estudiantes” y nuevas titulaciones.