Más de 700 leridanos están en espera para una plaza pública de residencia

Un total de 706 leridanos esperan una plaza pública en una residencia de la tercera edad. A estos se suman otras 103 personas con discapacidad intelectual o física en las comarcas leridanas. El Govern admite que la capacidad actual es “insuficiente” para asumir la demanda y asegura que trabaja para incrementar la oferta y mejorar la calidad.

Un total de 706 leridanos están actualmente en lista de espera para acceder a una plaza pública de residente para gente mayor en las comarcas leridanas. Según los datos facilitados por el departamento de Derechos Sociales e Inclusión, estas personas no están ingresadas en ninguna plaza residencial pública. A estas se deben sumar otro centenar con discapacidad intelectual (97) y discapacidad física (6) que están esperando plaza en un centro residencial en la provincia de Lleida.

La conselleria señala que estar en lista de espera no significa que estén desatendidas, ya que, añade, pueden estar recibiendo otros servicios o prestaciones como centros de día, atención domiciliaria o ayuda a cuidador no profesional, entre otros. Fuentes del departamento aseguran que la adminsitración pública trabaja “de manera constante” para garantizar la atención y el apoyo a las personas con dependencia y con discapacidad. Añaden que “somos conscientes de que actualmente hay listas de espera” para acceder a una plaza en un recurso residencial, lo que evidencia “la necesidad de adaptar y ampliar la red de servicios a la demanda social existente”.

En este sentido, las cifras de Derechos Sociales indican que en la actualidad hay un total de 5.696 plazas en residencias para la tercera edad en 97 centros residenciales en las comarcas leridanas. De estas, 90 son plazas de residencia pública gestionada por la conselleria; otras 502 en residencias de la Generalitat de gestión delegada; 2.288 son plazas concertadas, y 2.816 son privadas. En este último ámbito, remarcan que muchas de estas plazas privadas reciben ayudas públicas mediante una prestación económica vinculada (PEV). En cuanto a los centros residenciales para personas con discapacidad, en la provincia hay 54 con un total de 1.227 plazas. Concretamente, 84 están en centros de gestión delegada; 1.041 están concertadas y otras 102 son privadas. Las mismas fuentes indican que “sabemos que no son suficientes, por lo que hemos adquirido el compromiso de crear 6.000 nuevas plazas en este mandato” en Catalunya, de las que se han creado más de 2.000.

Desde la conselleria que dirige Mónica Martínez Bravo señalan que la administración es “plenamente consciente” de que hay familias “desbordadas” y que “detrás de cada número hay una persona y una familia que viven situaciones de agotamiento, angustia e incerteza”, especialmente en lo que respecta a las personas con discapacidad. Remarcan que las familias asumen el cuidado de manera no profesional durante años, con graves repercusiones emocionales y económicas. Por ello, Derechos Sociales subraya que la administración reconoce el derecho de todas las personas a recibir los apoyos necesarios para desarrollar su proyecto de vida con dignidad, en igualdad de oportunidades y con la máxima autonomía posible. Asimismo, asegura que las cifras sobre listas de espera permiten identificar los ámbitos donde se debe reforzar la respuesta pública y que actualmente la demanda supera la capacidad disponible.

En este sentido, el departamento afirma que está desplegando actuaciones para incrementar la oferta de plazas, mejorar la calidad de los servicios y avanzar hacia un modelo más inclusivo y comunitario. De esta forma, añade que se está diseñando planes de ampliación de plazas residenciales y ocupacionales, priorizando zonas con mayor presión asistencial y teniendo en cuenta la diversidad de necesidades. También se refuerzan los servicios de atención domiciliaria y respiro familiar mientras se concreta el acceso a los recursos y se trabaja con entidades sociales y organizaciones para optimizar recursos existentes. Asimismo se está desarrollando un mapa de necesidades y recursos para anticipar la demanda. Otro aspecto que destaca la conselleria es la mejora de los procesos de valoración de la discapacidad y la dependencia, para agilizar los trámites y mejorar la calidad de la atención.