Quejas por el uso del camino de Butsènit como variante de la N-II

Vecinos de la partida de Butsènit muestran su preocupación por el aumento del tráfico de vehículos que cruzan los caminos de Butsènit y del Mig a altas velocidades. Constatan un auge de la circulación desde principios de mes, cuando empezó la segunda fase de las obras de la línea eléctrica de Rascon Solar en el tramo de la N-II entre Lleida y Alcarràs, donde se producen numerosas retenciones diarias a causa de la limitación con semáforos del paso de vehículos por un solo carril. Los caminos de la partida salvan este tramo en obras, por lo que muchos vehículos los utilizan como 'variante' de la carretera.

“El tráfico es enorme, sobre todo a primera hora de la mañana y a partir de las 18.00 horas, y hemos visto vehículos a 70 km por hora en una zona limitada a 30”, lamentó la presidenta de la asociación de vecinos de Butsènit, Mireia Valls, que explicó que ya ha habido un accidente entre dos coches que chocaron en un cruce. “El camino pasa muy cerca de la escuela y de las casas, tenemos miedo de que puedan suceder más accidentes”, afirmó.

Valls explicó que la Guardia Urbana está presente en la zona puntualmente con radares móviles y ha instalado varias señales que alertan de que la velocidad máxima es de 30 kilómetros por hora. Aun así, “pedimos mucha más presencia para mejorar la seguridad en la partida”, afirmó. Asimismo, prevé reunirse próximamente con el ayuntamiento para tratar esta cuestión.

Se prevé que las obras de la N-II duren hasta principios de noviembre. Mientras tanto, los tramos afectados se van abriendo a medida que la obra avanza, hasta llegar al camino de Collestret en Alcarràs. La primera fase se demoró más de lo previsto, ya que empezó en abril y no terminó hasta septiembre. Para estos trabajos, el tráfico hacia Alcarràs se tuvo que desviar por la Caparrella, lo que causó quejas de vecinos.