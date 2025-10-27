Desarticulada una red interncional de tráfico de mujeres con una detención en Lleida

Publicado por Segre Creado: Actualizado:

Agentes de los Mossos d’Esquadra y la Guardia Civil, en colaboración con la Policía Judiciária de Portugal, han desarticulado una red internacional de tráfico de personas para la explotación sexual. En la operación, denominada Aurelia-Belona, se detuvo a una persona en Lleida, encargada del traslado y control de las víctimas, y a un hombre y una mujer en Faro (Portugal), los cabecillas. Se rescató también a ocho posibles víctimas.

La investigación empezó el año pasado, cuando se detectó un entramado criminal que captaba y trasladaba mujeres desde América del Sur para explotarlas sexualmente. A una de las víctimas la reclutó una estructura paramilitar en la latinoamérica, posteriormente fue trasladada a países asiáticos y, finalmente, a España, donde siguió siendo explotada en diferentes provincias. El 7 de octubre, se hicieron cuatro entradas y registros en Lleida, Tudela, Irún y Faro (Portugal). A raíz de estas acciones se detuvo a los líderes de la trama, la pareja de Faro, y otra persona en Lleida que se encargaba de trasladar y controlar a las víctimas.

El trabajo conjunto del Grupo de Tráfico de Seres Humanos de los Mossos d’Esquadra y de la Unidad de Policía Judicial de Zona de Catalunya de la Guardia Civil permitió identificar a los integrantes del entramado y localizar a los principales responsables: una pareja que residía en Portugal. En los registros se localizaron ocho mujeres de diferentes nacionalidades sudamericanas (Colombia, Venezuela, Brasil y Paraguay), consideradas víctimas potenciales de tráfico de seres humanos con finalidades de explotación sexual. Recibieron atención y asistencia especializada. También se intervinieron 3.800 euros en efectivo, documentación, dispositivos electrónicos, munición y marihuana. A los arrestados en Portugal les atribuyeron, además, los delitos de tenencia ilícita de armas y tráfico de drogas.

Las diligencias instruidas se encuentran a disposición del Juzgado de Instrucción número 32 de Barcelona, que se encarga del caso y ordenó el ingreso en prisión provisional de los detenidos. En la operación participaron, por parte de la Guadia Civil, la Unidad de Policía Judicial de la Zona de Catalunya, la Unidad Orgánica de Policía Judicial de Barcelona, las Unidades de Seguridad Ciudadana de Navarra y Guipúzcoa, así como el Grupo de Trata de Seres Humanos del Área de Investigación Criminal de los Mossos y la Policía Judiciária de Faro.