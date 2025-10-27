Los títulos de monitor y director de educación en ocio serán reconocidos como méritos en las oposiciones docentes en Catalunya

Publicado por acn Creado: Actualizado:

El Govern reconocerá, por primera vez, los títulos de monitor y director de educación en el ocio infantil y juvenil como méritos en las oposiciones para acceder a la función pública docente. Esta medida se aplica ya a la convocatoria de oposiciones publicada este lunes de 1.100 plazas. Así, se sumarán 0,10 puntos al baremo de méritos por el título de monitor (310 horas de formación) y 0,15 por el de director (410 horas de formación). Sólo serán válidos los títulos expedidos por escuelas reconocidas por la Dirección General de Juventud. El periodo de inscripciones a las oposiciones va de este lunes al 24 de noviembre. La iniciativa responde a una demanda histórica del sector del ocio.

El objetivo es reconocer el valor educativo de este ámbito y destacar competencias esenciales para la práctica docente, como el trabajo en equipo, el liderazgo educativo, la gestión de grupos, la educación emocional, la resolución de conflictos o la mirada comunitaria, según ha destacado el Govern.

Se convocan 1.100 plazas docentes, entre profesores de ESO, especialistas en sectores singulares de Formación Profesional, profesores de artes plásticas y diseño y maestros de taller de artes plásticas y diseño. Las pruebas están previstas a partir de marzo del 2026. Del total de plazas, 1.089 corresponden a la tasa de reposición aprobada en la oferta del 2024 y 11 son del cuerpo de profesores de enseñanzas de artes plásticas y diseño aprobadas en la oferta del 2025.