Los títulos de monitor y director de educación en ocio serán reconocidos como méritos en las oposiciones docentes en Catalunya
La medida se aplica por primera vez en la convocatoria publicada este lunes
El Govern reconocerá, por primera vez, los títulos de monitor y director de educación en el ocio infantil y juvenil como méritos en las oposiciones para acceder a la función pública docente. Esta medida se aplica ya a la convocatoria de oposiciones publicada este lunes de 1.100 plazas. Así, se sumarán 0,10 puntos al baremo de méritos por el título de monitor (310 horas de formación) y 0,15 por el de director (410 horas de formación). Sólo serán válidos los títulos expedidos por escuelas reconocidas por la Dirección General de Juventud. El periodo de inscripciones a las oposiciones va de este lunes al 24 de noviembre. La iniciativa responde a una demanda histórica del sector del ocio.
El objetivo es reconocer el valor educativo de este ámbito y destacar competencias esenciales para la práctica docente, como el trabajo en equipo, el liderazgo educativo, la gestión de grupos, la educación emocional, la resolución de conflictos o la mirada comunitaria, según ha destacado el Govern.
Se convocan 1.100 plazas docentes, entre profesores de ESO, especialistas en sectores singulares de Formación Profesional, profesores de artes plásticas y diseño y maestros de taller de artes plásticas y diseño. Las pruebas están previstas a partir de marzo del 2026. Del total de plazas, 1.089 corresponden a la tasa de reposición aprobada en la oferta del 2024 y 11 son del cuerpo de profesores de enseñanzas de artes plásticas y diseño aprobadas en la oferta del 2025.