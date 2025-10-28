Illa anuncia que comprará varios pisos sociales de los bloques de Inmocaixa

Publicado por Redacció Creado: Actualizado:

El president de la Generalitat, Salvador Illa, anunció ayer que el próximo 13 de noviembre firmará un acuerdo con la inmobiliaria Inmocaixa para adquirir 170 de sus viviendas de protección oficial situadas en Lleida, Banyoles y Mollet del Vallès. No concretó si la Generalitat comprará todos o algunos de los 116 pisos de la calle Cal Bernet, cuyos vecinos denunciaron su situación a este diario y aprobaron sumarse a una huelga de alquileres, o los 50 del mismo titular en Mangraners.

Vecinos de los bloques de Cal Bernet, en el barrio de Copa d’Or, denunciaron que Inmocaixa no les renueva los alquileres al acabarse la protección oficial de 10 años y solo les ofrecen comprar sus pisos a precios de mercado, así como que hay una “falta total” de mantenimiento pese a que pagan unos 85 euros anuales por este servicio. Algunos de ellos también han presentado una demanda colectiva, a través del Sindicat de Llogateres, por el supuesto cobro indebido del Impuesto de Bienes Inmuebes (IBI). Los vecinos de Cal Bernet decidieron, por unanimidad, sumarse a la huelga de alquileres con 68 familias que viven en otros bloques de Inmocaixa en Catalunya. Impulsada por el Sindicat de Llogateres, desde abril ya han retenido más de 225.000 euros en un fondo judicializado.