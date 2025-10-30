SEGRE

El ayuntamiento de Lleida licita el contrato para una encuesta sobre la seguridad de la ciudad

Tiene un presupuesto de 12.000 euros y quiere “conocer al detalle la incidencia real de los hechos delictivos, la percepción subjetiva de la ciudadanía”

Una patrulla de la Guardia Urbana de Lleida

Una patrulla de la Guardia Urbana de LleidaGuardia Urbana

SEGRE REDACCIÓ
Publicado por
Segre

Creado:

Actualizado:

La Paeria de Lleida sacó este miércoles a licitación el contrato para el servicio de elaboración y ejecución de una encuesta “de victimización y seguridad ciudadana” de Lleida. 

Tiene un presupuesto de 12.000 euros, IVA incluido, una duración de 6 meses y busca “recabar información” de la ciudadanía para “conocer al detalle la incidencia real de los hechos delictivos, la percepción subjetiva de la ciudadanía” y conocer “la eficacia” de las medidas de la Paeria en seguridad.

Titulars del dia

* camp requerit
Subscriu-te a la newsletter de SEGRE

El més llegit

tracking