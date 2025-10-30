El ayuntamiento de Lleida licita el contrato para una encuesta sobre la seguridad de la ciudad

Publicado por Segre Creado: Actualizado:

La Paeria de Lleida sacó este miércoles a licitación el contrato para el servicio de elaboración y ejecución de una encuesta “de victimización y seguridad ciudadana” de Lleida.

Tiene un presupuesto de 12.000 euros, IVA incluido, una duración de 6 meses y busca “recabar información” de la ciudadanía para “conocer al detalle la incidencia real de los hechos delictivos, la percepción subjetiva de la ciudadanía” y conocer “la eficacia” de las medidas de la Paeria en seguridad.