Paralizada la causa leridana del supuesto asesino en serie de payeses

El presunto asesino de Ramon Rossell, el agricultor de Vilanova de la Barca de 84 años que murió en enero del año pasado, y de otros dos payeses en Navarra a finales de 2023, todavía no ha pasado a disposición judicial por el crimen en Ponent, cuando se han cumplido medio año desde que las autoridades francesas lo extraditaran —el 24 de abril-. A efectos prácticos, esto se traduce en una parálisis de la causa, declarada secreta, que investiga el juzgado de Instrucción número 3 de Lleida.

En cambio, El Mourabit Ahmmar sí ha pasado a disposición por los dos crímenes cometidos en Navarra. Así, el pasado 30 de junio el juzgado de Instrucción 3 de Tudela, en Navarra, decretó el encarcelamiento por el asesinato en esta localidad el 22 de noviembre de 2023 y dos meses antes, la magistrada había decretado la misma medida cautelar respecto del asesinato perpetrado el 21 de diciembre en Ribaforada. En ambos casos, el investigado se negó a declarar. Cabe recordar que este juzgado fue el que el que el 21 de marzo dictó la orden de detención europea. De momento, las tres causas se instruyen por separado.

El Mourabit fue arrestado el 25 de marzo en la localidad de Beziers, en Francia, donde huyó tras el crimen en Ponent, como avanzó SEGRE. El arrestado, de 54 años, había sido condenado por yihadismo y unas semanas antes del primer homicidio –el 23 de noviembre de 2023 en Tudela– se arrancó una pulsera de control telemático y huyó.

Precisamente, las familias de las víctimas de Navarra han solicitado investigar qué ocurrió con el fin de determinar si el Estado puede tener alguna responsabilidad subsidiaria en los hechos que El Mourabit cometió tras violentar la medida de seguridad. Carles López, abogado de la familia de Ramon Rossell, ya explicó en marzo que reclamarán aclarar en qué situación judicial se encontraba el investigado antes de los hechos y si hubo una falta de custodia.

Investigadores definen al encarcelado como un “psicópata” por la violencia extrema que empleó para acabar con las víctimas, vulnerables por su edad (68, 80 y 84 años) y a las que atacó por sorpresa y en la cabeza, sin que pudieran oponer resistencia.