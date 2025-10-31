Los alumnos de Medicina de la UdL rechazan tener que ir a Igualada para terminar la carrera

Los estudiantes de Medicina de la Universitat de Lleida (UdL), y la junta de la facultad en pleno, muestran su “firme” rechazo a desplazarse de forma obligatoria al campus de Igualada para cursar cuarto , quinto y sexto, tal como afirmó la conselleria de Universidad esta semana cuando anunció el estreno el próximo curso de una unidad docente de Medicina en la capital de la Anoia.

El Consell de l’Estudiantat dijo que este anuncio generó intranquilidad entre el estudiantado, a una semana de afrontar exámenes, y denunció falta de transparencia al haberse tomado esta decisión sin tener en cuenta a los alumnos.

Considera que esta iniciativa pone por delante “criterios políticos y territoriales en lugar de priorizar las necesidades y derechos de los estudiantes”. El consell ha convocado un pleno para el lunes en el que debatirán “la posibilidad de impulsar un paro académico y prolongarlo el tiempo que sea necesario”.

Carlos Sánchez, del Consell de l’Estudiantat, expuso ayer en el claustro de la UdL esta situación y el rector, Jaume Puy, aseguró en el claustro “no se obligará a nadie a ir a Igualada”. “Si alguien va, que sea porque quiere ir voluntariamente. Y si no quiere ir nadie, será Igualada la que tendrá que ofrecer un caramelo atractivo”, añadió.

La decana de Medicina, Anna Casanovas, agradeció al equipo rectoral el “respeto” a las demandas del estudiantado.

Puy ha presentado esta mañana su último informe anual de gestión, y que dejará el cargo tras las elecciones previstas los días 12 y 13 de noviembre, en las que la única candidata en Maria Àngels Balsells.