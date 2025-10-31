El ayuntamiento de Lleida aprueba la subida de la tasa del agua con los votos del PSC y Esquerra

El pleno de la Paeria de Lleida ha aprobado este viernes la subida de la tasa del agua con los votos favorables del PSC y Esquerra Republicana. Esta medida, que forma parte de un convenio acordado durante el mandato anterior , establece un incremento progresivo de la tasa para financiar inversiones en la renovación de la red de agua de la ciudad.

Paralelamente, se ha aprobado por unanimidad la ordenanza de impulso económico, que permite reducir considerablemente los trámites administrativos para la implantación de empresas estratégicas a la capital del Segrià.

Según han defendido los grupos que han dado apoyo a la subida de la tasa del agua, el incremento será mínimo para el 80% de la población, aproximadamente unos 18 céntimos, mientras que las personas en situación de vulnerabilidad quedarán exentas de cualquier aumento.

El convenio aprobado establece un acuerdo con la empresa concesionaria hasta el año 2037 para garantizar las inversiones necesarias en la infraestructura hídrica. Por el contrario, Junts per Catalunya ha votado en contra de la medida y ha reprochado a Esquerra que "mientras vosotros pactáis con el PSC para subir tasas, nosotros pactamos con ellos para rebajarlas".

Tanto Vox como el PP también se han opuesto a la subida y han criticado especialmente que el fondo social aprobado proteja, según sus palabras, también los ocupas.

Una ordenanza de impulso económico pionera en Catalunya

La otra gran medida aprobada durante el pleno ha sido la ordenanza de impulso económico, que ha recibido el apoyo unánime de todos los grupos municipales. Esta normativa, pionera en Catalunya según ha destacado el gobierno municipal, permite reducir a la mitad los trámites administrativos para la implantación de empresas consideradas estratégicas para Lleida. La ordenanza busca favorecer la captación de inversiones y promover el crecimiento económico sostenible de la ciudad.

Los grupos de la oposición han presentado varias enmiendas puntuales que han sido aprobadas en su mayoría, con la excepción de las propuestas por Vox. Todos los partidos han coincidido en valorar positivamente esta iniciativa, que consideran necesaria para impulsar el desarrollo empresarial de la capital leridana y simplificar los procesos administrativos para la llegada de nuevas inversiones.