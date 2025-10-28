ECONOMIA
La Paeria preveu reduir a la meitat els tempos perquè s’implantin empreses estratègiques
Actualment es tarda 90 dies de tràmits i la norma preveu que siguin 45. Hauran de tenir almenys una inversió inicial d’un milió d’euros, generar deu llocs de treball i afectar una superfície de 5.000 m2
La nova ordenança d’impuls econòmic per a projectes d’interès estratègic local preveu reduir a la meitat els tempos perquè “empreses de sectors estratègics”puguin implantar-se a Lleida. Actualment la Paeria tarda 90 dies de mitjana a completar tota la tramitació, per la qual cosa amb la nova norma passarà a ser d’uns 45. Així ho van assegurar ahir l’alcalde, Fèlix Larrosa, i l’edil de Promoció Econòmica, Pilar Bosch, i van confirmar que portaran al ple d’aquest divendres l’aprovació definitiva.
“Serem la primera capital catalana amb una normativa d’aquest tipus i serà un pas decisiu per al desenvolupament econòmic de la ciutat”, va dir Larrosa. Va remarcar que aquesta nova ordenança anirà de la mà de l’ampliació de sòl industrial a la ciutat gràcies a iniciatives com l’expansió del polígon industrial El Segre o la tramitació del de Torreblanca, que la Generalitat va avançar dijous que estarà acabada a començaments del 2026. “Eliminem barreres innecessàries i fem un procés més àgil i eficient”, va destacar Larrosa.
Per la seua part, Bosch va concretar que seran projectes prioritaris i estratègics “els d’aquelles empreses que vulguin implantar-se o ampliar instal·lacions en un terreny d’activitat industrial que tingui una superfície de 5.000 metres quadrats, que generin almenys 10 llocs de treball, que la inversió inicial sigui d’almenys un milió d’euros i tinguin un calendari d’execució de dos anys”. Es podran acollir a aquesta nova ordenança empreses del sector agroalimentari, audiovisual, salut, farmàcia, automoció, transports, transició energètica, cultural i de videojocs, entre d’altres.
Larrosa va concretar que les firmes del sector cultural no hauran de complir instal·lar-se en un terreny d’activitat industrial ni que aquest tingui 5.000 metres quadrats ja que “podran anar a espais singulars o més reduïts”.
Sobre la tipologia de les empreses, l’alcalde va posar èmfasi que “volem consolidar-nos com a capital agroindustrial i avançar cap a un model més divers”. Va afegir que una de les claus per reduir els tempos dels tràmits és que l’Agència Estatal de Seguretat Aèria (AESA) ha eximit la ciutat de Lleida de demanar-li autorització per construir qualsevol nou edifici. “Això comportava enviar a Madrid els expedients i tardaven entre 3 o 4 mesos a tramitar-los que ara eliminem, ja que és la Paeria la que revisa si compleixen la normativa”, va concloure Larrosa.