La Paeria de Lleida da luz verde parcial a la moción de Junts para reforzar el control del padrón

El de ayer fue un pleno con hasta seis mociones, una de las cuales acabó siendo una declaración institucional, pero la que generó más debate fue la de Juntos, que instaba a reforzar el control del padrón.

Se aprobó parcialmente ante la polémica por algunos de los puntos, como por ejemplo lo que pedía incorporar un criterio de arraigo como requisito para acceder en los pisos de protección oficial fijando un periodo mínimo de 10 años de empadronamiento continuado en la ciudad.

Finalmente, se aprobó impulsar una campaña informativa para empadronarse, consolidar una unidad de control e inspección del padrón y una mejor financiación local para este servicio.