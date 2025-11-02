Los usuarios ven mejoras en la espera para ver al médico en las Urgencias del Arnau

Foto de archivo de la puerta de acceso a la unidad de Urgencias del hospital Arnau de Vilanova. - SEGRE

Publicado por Marc Carbonell Lleida Creado: Actualizado:

Los usuarios del servicio de Urgencias del hospital Arnau de Vilanova valoran que el tiempo de espera para ver al médico ha mejorado sustancialmente en un año. Los resultados de la última encuesta Plaensa, a cargo del departamento de Salud, muestran que el grado de satisfacción sobre este aspecto ha subido del 38,7% del año pasado al 54,2% de 2025. Así, los pacientes ya aprueban la espera en la unidad, aunque el Arnau sigue ligeramente por debajo de la media de los hospitales públicos catalanes, con un 58,5% de opiniones positivas.

En las Urgencias del Arnau, cuya nota media ha subido de 6,83 a 7,15 en un año, también se perciben mejoras destacables respecto a la comodidad de la sala de espera, que pasa del 44,3% al 55,7% de valoraciones positivas. Por contra, pincha en el confort de las literas, que quedan segundas por la cola de Catalunya con un 59,8%, lejos de la media del 76,8% y por debajo del 66% que obtuvieron el año pasado. Solo quedan por delante de las del hospital Sant Joan de Déu de Martorell.

Los traslados de casi todas las consultas externas al nuevo edificio del Arnau deberán permitir ampliar la unidad de Urgencias en el edificio principal. El año pasado atendió 105.923 emergencias médicas, alcanzando un nuevo récord tras las 105.048 de 2024.

Por su parte, todas las Urgencias de los hospitales del Pirineo —con unidades más pequeñas— sacan notas globales más altas. A la cabeza se sitúa el Comarcal del Pallars (Tremp), con un 8,16 —8,04 hace un año— y avances notables en la información que se da sobre las enfermedades: en 2025 recibe un 96,2%, y el año pasado un 88,4%.

La unidad con más mejoras percibidas del Pirineo es la del Espitau Val d’Aran (Vielha), que pasa de una valoración global de 6,62 a 7,79. Destaca el 75,2% en la información del tiempo de espera, que el año pasado fue valorada con un 44,4%. Asimismo, las Urgencias de la Fundació Sant Hospital (La Seu) suben de un 6,97 al 7,55 global, mientras que las del hospital de la Cerdanya (Puigcerdà) bajan del 7,55 al 7,09.

En el conjunto de Catalunya, Salud destaca la “valoración especialmente positiva” del trato del personal y de la información clínica proporcionada, que supera el 9. No obstante, el estudio identifica como áreas de mejora prioritarias la autorización para que los pacientes den información a sus acompañantes (38,5%) y la información sobre el tiempo de espera (53,9%).