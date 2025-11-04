Piden reabrir la causa por el joven asesinado en Cappont en 2006

Publicado por Segre Creado: Actualizado:

La familia de Isaac Martínez, el joven de Cappont de 26 años asesinado a balazos el 9 de noviembre de 2006, presentó ayer un escrito ante el juzgado de Instrucción número 4 de Lleida en el que solicita que se reabra la causa para que se vuelva a investigar al principal sospechoso. La familia, representada por el abogado Pau Simarro, quiere impedir que el caso se archive definitivamente y prescriba dentro de doce meses, cuando se cumplan 20 años de los hechos. Cabe recordar que los Mossos d'Esquadra sospechan que el autor es J.R.M., que había tenido un altercado con la víctima por la custodia de su sobrina antes del crimen y al que arrestaron pasados unos meses pero luego fue exculpado.

La acusación particular solicita, entre otros aspectos, que “se prosiga con la investigación científico policial de la coincidencia de los restos de disparos que fueron hallados en la ropa del investigado con aquellos restos que se encontraron en los casquillos hallados en el lugar del asesinato”. Cabe recordar que la víctima fue tiroteada cuando salía con su coche de un parking en la calle Riu Ter a las 7.40 horas. El asesino —vestido de negro, con un pasamontañas y un chaleco reflectante— le disparó siete tiros, dos por la parte trasera del coche y cinco desde el costado.

A raíz de las investigaciones y ante los indicios, los investigadores de los Mossos arrestaron a J.R.M., que estuvo encarcelado varios meses. Sin embargo, posteriormente fue exculpado gracias a un contrainforme de la Guardia Civil que contradecía las conclusiones de los Mossos d’Esquadra, y concluyó que no se podía establecer una relación de identidad entre los restos de pólvora hallados en prendas del investigado —dijo que había cambiado la batería del coche— y los restos de cartuchos que impactaron en el cuerpo de la víctima. Otro indicio son las llamadas entre el investigado y su padre antes del crimen o la declaración de un testigo, que días antes vio al sospechoso preguntando en su portal si allí vivía Isaac Martínez y miraba los buzones. La familia pide que se cite a declarar de nuevo a la entonces pareja del investigado. Pau Simarro considera que estos indicios, en su conjunto, son concluyentes.