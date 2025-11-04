Un vecino de Lleida de 29 años, herido grave después de sufrir un accidente de coche en Binaced

Publicado por Agències Creado: Actualizado:

Un vecino de Lleida de 29 años ha resultado herido de gravedad en un accidente de tráfico ocurrido este martes en la población aragonesa de Binaced. Según las informaciones facilitadas por la Guardia Civil, el siniestro se ha producido en un choque frontón-lateral entre el turismo que conducía a la víctima y un camión al kilómetro 5 de la carretera A-2220.

Los hechos han tenido lugar poco después de las cuatro de la tarde, cuando por causas que todavía se están investigando, ambos vehículos han colisionado violentamente. El conductor del vehículo pesado, un hombre de 24 años también residente en la provincia de Lleida, ha salido ileso del impacto.

Mientras tanto, el herido ha sido trasladado en helicóptero medicalizado hasta el Hospital Miguel Servet de Zaragoza, donde está siendo atendido por los profesionales sanitarios. El accidente ha provocado importantes afectaciones al tráfico en la zona. Les autoridades se han visto obligadas a cortar completamente la circulación en la carretera A-2220 y establecer desvíos alternativos por el interior del municipio de Binaced. Los equipos de emergencia han trabajado en la zona para retirar los vehículos accidentados y normalizar la situación el más bien posible.