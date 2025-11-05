El acusado de abusar sexualmente de la hijastra menor en Lleida niega los hechos en el juicio

Publicado por acn Creado: Actualizado:

La Audiencia de Lleida ha juzgado este miércoles a un hombre acusado de abusar sexualmente de la hija de su pareja en Lleida. Los hechos empezaron cuando la chica tenía 13 años, en agosto de 2020, y se alargaron dos años, hasta julio de 2022. La víctima, que actualmente tiene 18 años, ha relatado en el juicio que el hombre aprovechaba ratos en los que se quedaban solos en casa para tocarle los pechos y las partes íntimas por fuera de la ropa mientras dormía. Por su parte, el procesado ha negado los abusos y ha explicado que la chica se lo inventó porque es "muy celosa" y no aceptaba la relación que tenía con su madre.

La joven ha explicado en el juicio un episodio que sufrió cuando tenía 13 años, el mismo día que su madre estaba dando a luz en el hospital a la hija que tuvo con el acusado. Según ha indicado, la joven, que hacía poco había hecho 13 años, se quedó dormida en el sofá y cuando se despertó la pareja de su madre la estaba tocando. "Me estaba tocando los pechos y la parte íntima y él se estaba tocando, y al día siguiente me dijo que había sido una pesadilla y que no había pasado nada", ha relatado.

También ha explicado entre lágrimas que después de presentar la denuncia, mintió a los psicólogos y les dijo que no había sufrido abusos porque su madre le había alertado que si lo decía, les podrían quitar a su hermana y "tenía miedo".

En el juicio también ha declarado la madre de la chica, que ha explicado que no se cree la versión de su hija, aunque en un principio actuó con cautela e hizo que la joven se trasladara con su abuela. "Oí una conversación con una amiga en la que le decía que por fin su madre lo dejaría con la pareja y me quedó claro que me estaba mintiendo", ha explicado. La progenitora también ha explicado que su hija no aceptaba su relación con el acusado, ya que es una chica "muy celosa" con todo el mundo que la rodea.

La psicóloga que entrevistó a la menor en un primer momento ha explicado que fue una entrevista "muy peculiar", ya que la chica primero negó los hechos y no estaba preparada para "abordar el relato". Asimismo, peritos han señalado que la retractación de la víctima es habitual en estos casos y consideran que los hechos relatados por la joven son "compatibles" y "coherentes".

Por todo ello, la Fiscalía pide 6 años de prisión por un supuesto delito continuado de abuso sexual a menor de 16 años con abuso de superioridad. También pide que el hombre no pueda aproximarse a menos de 200 metros de la víctima ni comunicarse con ella durante un periodo de tiempo superior en 5 años a la pena de prisión impuesta y que indemnice a la joven con 6.000 euros por daños morales.

Por su parte, la defensa ha pedido la absolución del acusado, ya que considera que tiene que prevalecer la presunción de inocencia y también ha argumentado la falta de concreción, con respecto a espacios y fechas, y la existencia de contradicciones en el relato de la denunciante. El juicio ha quedado visto para sentencia.