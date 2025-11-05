El Consejo Económico y Social define ocho ámbitos de trabajo

Publicado por Redacció Creado: Actualizado:

El Consejo Económico y Social aprobó ayer los 8 ámbitos de trabajo que estructurarán la agenda estratégica Lleida 2050. Entre ellos, la definición del espacio económico común, la trasformación del sector agroalimentario y el impulso de la ciudad univesitaria, nodo de servicios y motor industrial. También la transición ecológica, el refuerzo de las conexiones con el corredor ferroviario, el área metropolitana, el corredor del Ebro y el centro de la península.