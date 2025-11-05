La Paeria de Lleida impulsa una comunidad energética en polígonos industriales

El ayuntamiento impulsa la creación de una comunidad energética en los polígonos industriales de la ciudad con la instalación de placas solares en las cubiertas de las naves, lo que permitiría a las empresas reducir sus facturas de la luz y tener beneficios ambientales. Víctor Costa, miembro de las cooperativas Femmes Energia y OECoop, señala que al menos 15 firmas ya han mostrado su interés y explica que “ahora se contactará con ellas para conocer sus necesidades y si hay alguna que esté dispuesta a ceder su cubierta a cambio de un arrendamiento, ya que habría la posibilidad de hacer una primera instalación subvencionada con fondos Next Generation”.

El presidente de la asociación de propietarios del polígono El Segre, Rafel Oncins, detalla que el proyecto aún está en su “fase embrionaria”, pero al menos tres empresas tienen interés. No obstante, “muchas cubiertas de naves antiguas son de uralita, lo que dificulta la instalación”, señala.

Su homólogo del Camí dels Frares, Eduard Soler, explica que asistirán a las reuniones con interés, pero “más de la mitad de las empresas del polígono ya tienen placas solares, quienes han querido instalarlas ya lo han hecho, habría tenido más sentido plantear el proyecto hace 5 o 6 años, considera.

La primera teniente de alcalde, Begoña Iglesias, destaca que los polígonos concentran buena parte del consumo eléctrico de la ciudad y ofrecen una “gran viabilidad técnica para incorporar energía fotovoltaica, mucho más que ocupar suelo rústico”. La Paeria trabaja la iniciativa en colaboración con las oficinas de transición energética de la Cámara de Comercio, el colegio de Ingenieros Industriales de Catalunay y el consell comarcal.

El proyecto con las placas de Barris Nord sigue a la espera de licitación

La Paeria instaló 208 paneles solares el pasado diciembre en la cubierta del pabellón Barris Nord con el objetivo de impulsar una comunidad energética con hasta 40 tiendas de la zona. El mismo mes celebró que 20 firmas ya estaban interesadas, y el pasado mayo anunció que tenía previsto licitar el contrato para optar a una plaza durante el siguiente mes. Ahora indica que está preparando las bases que regularán las condiciones para acogerse, y espera publicarlas a finales de este mes.