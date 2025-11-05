Una mujer queda con el posible comprador de su patinete en Lleida y cuando se lo deja probar, se lo roba

Publicado por redacció Creado: Actualizado:

Los Mossos d'Esquadra detuvieron el pasado lunes a un joven 24 años acusado de hurtar un patinete eléctrico en Lleida. Los hechos sucedieron el día 29 de octubre a la avenida Miquel Batllori, cuando una mujer quería vender un patinete y quedó con un hombre interesado en la compra. Este pidió a la vendedora probar el vehículo antes de realizar la transacción, momento en que huyó con el patinete.

El pasado lunes una patrulla de Mossos d'Esquadra que hacía tareas de seguridad ciudadana en servicio de paisano por la misma avenida Miquel Batllori detectó a un individuo que iba con un patinete que coincidía plenamente con las características del hurtado días antes en la misma calle.

Los agentes llevaron a comisaría al joven y, después de comprobar que el número de serie del patinete coincidía con el denunciado, procedieron a su detención como presunto autor de un delito de hurto.

El detenido quedó en libertad después de declarar ante los Mossos d'Esquadra de la comisaría de Lleida, con la obligatoriedad de presentarse ante el juez cuando sea requerido.