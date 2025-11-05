Nace la nueva asociación de vecinos Barri Nou-Zona 9 en el barrio de la Mariola

El barrio de la Mariola cuenta desde hace unas semanas con una nueva asociación de vecinos, denominada Barri Nou-Zona 9. Una entidad que surge después de que el intento por reflotar la antigua asociación de vecinos no saliera adelante. “Nuestro propósito es convertirnos en un espacio de referencia para solucionar los problemas del barrio a través de la colaboración”, aseguran desde su junta directiva, que está presidida por Benito Cuenca. Ya se han constituido oficialmente como asociación, tienen estatutos y aseguran que cuentan con un centenar de personas interesadas en sumarse como socios.

“La hemos impulsado representantes de diferentes zonas del barrio para comprender y tratar sus problemáticas de forma particular y que todo el mundo tenga voz”, dijo un portavoz, que añadió que ya se han reunido con los Mossos d'Esquadra, partidos políticos y los centros educativos del barrio para darse a conocer.

Precisamente uno de sus principales objetivos será “fomentar la educación y la formación laboral de los jóvenes mediante cursos y talleres”, así como impulsar la inclusión social, promocionar la vivienda digna y organizar actividades “lúdicas, culturales y comunitarias”. Respecto al hecho de ser una nueva entidad que llega después de que la antigua asociación se disolviera señalan que “queremos reconocer el trabajo hecho anteriormente, que por varias razones no ha podido consolidarse, y construir sobre estas experiencias el futuro del barrio”.