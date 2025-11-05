La UdL y el antisida de Lleida hacen pruebas rápidas, anónimas y gratuitas en la universidad

Publicado por Segre Creado: Actualizado:

La Universidad de Lleida ha llevado a cabo esta mañana pruebas rápidas de VIH y sífilis de manera totalmente anónima y gratuita para paliar la transmisión de estas enfermedades. El objetivo es concienciar sobre la prevención de infecciones de transmisión sexual porque los últimos datos siguen siendo preocupantes, especialmente entre la población joven.

Según el Ceeiscat, los últimos datos reflejan que ha habido 500 infecciones de VIH. Por este motivo, la Asociación Antisida de Lleida ha hecho pruebas gratuitas para concienciar sobre la importancia de una detección precoz y la prevención de infecciones de transmisión sexual. De hecho, a la entidad este año ya han detectado 9 casos de VIH y 11 de sífilis, por lo cual remarcan la importancia de la prevención. No sólo el VIH, otras infecciones como la clamidia o la gonorrea han aumentado, especialmente en la población joven.

La iniciativa también se llevará a cabo los próximos días en otras universidades de la demarcación para sensibilizar en la población y remarcar la importancia de la prevención.