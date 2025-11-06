Acusado un joven de violación al aplicarle la ley del solo sí es sí

Publicado por Albert Guerrero Periodista ACN Lleida Creado: Actualizado:

Una joven declaró ayer ante la Audiencia de Lleida que el que era su pareja en junio de 2023 la forzó sexualmente en contra su voluntad. “¿Usted le dijo que no?”, la preguntó la fiscal. La chica respondió: “Le dije que no varias veces pero él siguió”. “¿Fue una relación sexual sin su consentimiento?”, le preguntó seguidamente la representante del Ministerio Público. “Sí, sin mi consentimiento”, respondió. La Fiscalía y la acusación particular solicitaron una condena de doce años de prisión y otros diez de libertad vigilada en aplicación de la ley del solo sí es sí, según la cual hay violación aun sin violencia si no hay consentimiento.

La supuesta violación se produjo la madrugada del 3 de junio de 2023 en el piso del hermano del acusado. Ambos habían consumido alcohol y fumado hachís. El acusado dijo que no era consciente de que la hubiera forzado. Uno de los elementos que pueden resultar claves para las magistradas son los mensajes de WhatsApp que se intercambiaron ambos horas después en los que ella le recriminó lo ocurrido. Él le escribió varios mensajes en el que le pedía perdón. El joven reconoció que le había enviado textos como “me pasé muchísimo y no me puedo ni mirar de la rabia que me dio” y “he sido un gilipollas y me arrepiento un montón, acabaría con mi vida”. La joven intentó suicidarse horas después ingiriendo pastillas. ya que, según ha explicado, ya ha pasado por otros procesos judiciales y no quería enfrentarse a otro. La joven no interpuso la denuncia hasta el 21 de agosto. Los psicólogos de Justicia dijeron que la mujer es “vulnerable” y que lo ocurrido había agravado su estado de ansiedad y depresión.

En las conclusiones, la Fiscalía solicitó una condena de doce años de prisión porque considera que se produjo una agresión sexual por falta de consentimiento. La acusación particular remarcó los daños morales que padece la víctima a raíz de ello mientras que la defensa solicitó la absolución.

Solicitan 6 años para otro acusado por abusos a su hijastra

� La Audiencia de Lleida también juzgó ayer a un hombre acusado de abusar sexualmente de su hijastra cuando esta era menor de edad. Los hechos habrían ocurrido cuando la denunciante tenía 13 años, en agosto del 2020, y se habrían alargado hasta 2022. La denunciante, que actualmente tiene 18 años, relató ante el tribunal que el hombre aprovechaba ratos en los que se quedaban solos en casa para tocarle los pechos y las partes íntimas. Por su parte, el procesado negó los abusos y explicó que la joven se los ha inventado. En el mismo sentido se expresó la madre de la joven. El Ministerio Público solicitó una condena de seis años de cárcel y otros cinco de libertad vigilada, mientras que la defensa solicitó la absolución por falta de pruebas y contradicciones en el relato de la denunciante.