Alertan que hay multitud de ratas en un solar junto a la calle Príncep de Viana de Lleida

Vecinos de la calle Lluís Roca de Lleida, en el barrio de Noguerola, alertan de la presencia de una gran cantidad de ratas en el solar situado en la esquina de la calle, junto a las escaleras que suben hacia la avenida Príncep de Viana. Explican que ven cómo numerosas ratas corren por el solar desde hace varios días, entrando y saliendo del edificio contiguo, el del número 9. "El bloque de pisos está agrietado, pero viven personas en los pisos y los bajos", afirman.

El solar está vallado, pero los vecinos señalan que varias personas duermen en el interior y que muchas personas entran y salen a diario de los bajos del edificio por el que se cuelan los animales, por lo que alertan de los riesgos de salubridad a los que están sometidos. Alertaron de la presencia de las ratas a la Guardia Urbana el pasado sábado y "inspeccionaron la zona, vieron alguna y dijeron que era muy grave", pero "no se ha hecho nada más", lamentan. Los vecinos piden instar al propietario del solar a que lo limpie, así como que se desratice la zona. "Vivo aquí desde hace cinco años y nunca había visto una rata en mi calle, estoy alarmada", explica una afectada.