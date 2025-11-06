Campaña de Junts para impulsar el uso del catalán como lengua de cohesión

Publicado por Redacció Creado: Actualizado:

M’estimo Lleida i l’estimo en català es el lema de la campaña que ha iniciado Junts per Catalunya para interpelar a los ciudadanos a que utilicen el catalán en su día a día como instrumento de cohesión y convivencia. El objetivo es invitar a los leridanos a hablar esta lengua con “naturalidad y orgullo” y no cambiar al castellano en función del interlocutor, indicó la portavoz del grupo municipal, Violant Cervera. “Este hábito, que a menudo hacemos por cortesía, se ha convertido en una barrera para que las personas de fuera aprendan la lengua”, argumentó.

El lema de la campaña va acompañado de un dibujo del campanario de la Seu Vella, obra de Divina Drudis, y forma parte de carteles, pegatinas (para que las peguen los comercios), bolsas, tazas, libretas y otros objetos que Junts repartirá en las calles, comercios, entidades y actos cívicos y culturales, además de la difusión a través de las redes.

Cervera indicó que un 97% de ciudadanos entienden el catalán, pero solo un 36% lo usan en la familia y un 30% en el trabajo o la escuela. Además, un 63% de los comercios presta la atención a los clientes en esta lengua. Recordó que la primera moción de Junts reclamó la presencia del catalán en todos los ámbitos.