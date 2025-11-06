Un 23% de los 1.640 profesores de la Universidad de Lleida tiene entre 60 y 70 años

Un 23% de la plantilla de docentes e investigadores de la Universitat de Lleida (UdL), formada a 1 de enero de 2025 por 1.640 personas (la mitad a tiempo completo), se encuentra en la franja de entre 60 y 70 años, según indicó el rector, Jaume Puy, en su informe anual que presentó en el claustro. Esto supone que más de 375 profesores se jubilarán en los próximos años. Señaló también que el año pasado se produjeron 16 bajas definitivas de profesores, de los cuales 3 han sido nombrados eméritos y otros 3, honoríficos. La jubilación forzosa, según la normativa, se sitúa a la edad de 70 años, aunque también se pueden jubilar a los 60, con 30 años de servicio.

El rector lleva años alertando del envejecimiento de la plantilla docente. En 2022 dijo que un 66% tenía entre 55 y 70 años y concretó también que un 40% estaba entre los 60 y los 70.

Para intentar abordar una renovación de la plantilla, indicó que a lo largo de este año se han convocado 59 plazas de lector (profesores que inician su carrera académica en la universidad), de las cuales 18 corresponden a la aplicación del plan de choque de la Generalitat, 16 a la convocatoria ordinaria de la UdL y 25 a nuevos lectores en aplicación del programa María Goyri para la captación de talento. De hecho, apuntó que esta tarea es “prioritaria” para la universidad.

Además, recordó que se ha iniciado el procedimiento de adaptación del profesorado asociado temporal a indefinido, como establece la ley Orgánica del Sistema Universitario, con una primera convocatoria de 118 plazas.

Respecto al personal técnico, de gestión y de administración y servicios, el rector detalló que la oferta pública de ocupación incluye este año de 16 puestos de trabajo correspondientes a la tasa de reposición (8 de funcionarios y 8 de laborales) y 19 plazas de promoción interna (6 y 13). También se han resuelto las convocatorias de 6 funcionarios de carrera y 5 personal laboral fijo provinentes de 2024 y se han creado nueve bolsas de trabajo.