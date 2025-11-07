Vuelve el JazzTardor este fin de semana con la leyenda cubana Eliades Ochoa

Publicado por Segre Creado: Actualizado:

El Festival Jazztardor, que llegó este jueves en Lleida con una jam session en el Café del Teatro de María Esther García Bernal, entrega hoy el protagonismo a Eliades Ochoa (20.30, Auditorio Enric Granados), leyenda viva del sueño cubano, ganador de un Grammy e integrante de Buena Vista Social Club. Con su inseparable sombrero y su guitarra campesina, Ochoa acerca a Lleida la esencia del sueño más auténtico, en un concierto que combinará clásicos como Chan Chan y El cuarto de Tula con temas de su último trabajo, Guajiro, en que reivindica las raíces rurales y el alma de Cuba.

A lo largo de su carrera, ha compartido escenario con artistas como Ry Cooder, Charles Aznavour y Paco de Lucía. El Jazztardor seguirá mañana (19.00) con Ramon Matre, que presentará Costal d’ossos a la Bodega de Sanui, y con Lucy Wijnands, al Teatro Ateneo de Guissona (18.00). Ariel Brínguez actúa el domingo, con Latidos, que fusiona el sueño, el bolero y el jazz contemporáneo en el Espacio Orfeón (18.00). Además, Irene Reig y Jordi Rexach actúan hoy (22.00) en el Espacio Orfeón dentro del Jazz Cava.