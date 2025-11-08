SEGRE

Mejoras de accesibilidad en el mercadet y en el aparcamiento del Camp d'Esports con una nueva rampa

Guissona

La Paeria de Lleida pondrá en marcha próximamente las obras para construir una nueva rampa y unas escaleras en torno al mercadillo y el aparcamiento del Camp d'Esports, con el objetivo de mejorar la accesibilidad. La nueva infraestructura facilitará el paso de peatonas, especialmente de personas con movilidad reducida.

Actualmente, sólo hay un tramo de escaleras, que será sustituido por uno de nuevo con acceso desde el lado de Rovira Roure, donde también hay una parada de autobús próxima.

Esta actuación responde a una demanda de los paradistas del mercadet y se incluye dentro del Plan de Mejora de los mercadets de Lleida, enmarcado en el Plan de Actuación Municipal.

