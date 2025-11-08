Un grupo de jóvenes logra evitar la disolución de la asociación de Mangraners

Sánchez (en el centro) y miembros de su junta con los jóvenes que asumirán la dirección de la entidad. - AAVV ELS MANGRANERS

La asociación de vecinos de Els Mangraners evitó ayer 'in extremis' su disolución al presentarse a última hora una candidatura para relevar a su actual junta directiva. “La asamblea iba a ser para anunciar la disolución de la entidad al no haber encontrado sucesores, pero entonces un grupo de jóvenes contactó conmigo para tomar las riendas y hemos pasado de la tristeza a la alegría”, explicó la presidenta, Pilar Sánchez. Este grupo de jóvenes puso como única condición que Sánchez siga como presidenta un año más. “Me lo han pedido para asesorarles, ayudarles y enseñarles todo lo necesario para que lleven bien la dirección de la entidad, no me he podido negar y más miembros de la junta harán lo mismo”, dijo.

Esta nueva candidatura de jóvenes está liderada por Iker Rodríguez, que relevará a Sánchez una vez pase este año de transición. “Realmente es un alivio y una alegría que la asociación siga viva, esto significa que los jóvenes todavía tienen ese sentimiento de barrio y de querer trabajar por él”, añadió la dirigente vecinal.

Cabe recordar que Sánchez asumió el cargo hace ahora cuatro años relevando a Juan Gallardo, y entonces se convirtió en la primera asociación de vecinos de la ciudad en la que todas las miembros de su dirección eran mujeres. Los principales retos a los que Sánchez se ha enfrentado durante su mandato han sido la oposición a la construcción de un crematorio próximo al barrio, y a la instalación de líneas eléctricas de alta tensión junto a zonas pobladas.

La asamblea de Els Mangraners se celebró después de que esta semana La Bordeta ratificara la lista única para su nueva junta, formada por 11 personas y liderada por Juanjo Gatius.