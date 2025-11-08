BARRIOS
Un grupo de jóvenes logra evitar la disolución de la asociación de Mangraners
Se ofrecieron ‘in extremis’ para llevar la junta
La asociación de vecinos de Els Mangraners evitó ayer 'in extremis' su disolución al presentarse a última hora una candidatura para relevar a su actual junta directiva. “La asamblea iba a ser para anunciar la disolución de la entidad al no haber encontrado sucesores, pero entonces un grupo de jóvenes contactó conmigo para tomar las riendas y hemos pasado de la tristeza a la alegría”, explicó la presidenta, Pilar Sánchez. Este grupo de jóvenes puso como única condición que Sánchez siga como presidenta un año más. “Me lo han pedido para asesorarles, ayudarles y enseñarles todo lo necesario para que lleven bien la dirección de la entidad, no me he podido negar y más miembros de la junta harán lo mismo”, dijo.
Esta nueva candidatura de jóvenes está liderada por Iker Rodríguez, que relevará a Sánchez una vez pase este año de transición. “Realmente es un alivio y una alegría que la asociación siga viva, esto significa que los jóvenes todavía tienen ese sentimiento de barrio y de querer trabajar por él”, añadió la dirigente vecinal.
Cabe recordar que Sánchez asumió el cargo hace ahora cuatro años relevando a Juan Gallardo, y entonces se convirtió en la primera asociación de vecinos de la ciudad en la que todas las miembros de su dirección eran mujeres. Los principales retos a los que Sánchez se ha enfrentado durante su mandato han sido la oposición a la construcción de un crematorio próximo al barrio, y a la instalación de líneas eléctricas de alta tensión junto a zonas pobladas.
La asamblea de Els Mangraners se celebró después de que esta semana La Bordeta ratificara la lista única para su nueva junta, formada por 11 personas y liderada por Juanjo Gatius.