Lleida celebra por primera vez la Noche de las Religiones con una veintena de actividades para fomentar el diálogo y la convivencia

Publicado por Redacció Guissona Creado: Actualizado:

Lleida acogerá por primera vez la Nit de les Religions, una iniciativa que tendrá lugar del 23 al 30 de noviembre con cerca de una veintena de propuestas para descubrir la diversidad religiosa y espiritual presente en la ciudad. El programa incluye visitas a centros de culto, conferencias, recitales poéticos, catas gastronómicas y actividades culturales impulsadas por diferentes comunidades religiosas.

El acontecimiento está coordinado por la Regidora de Derechos Civiles de la Paeria, en colaboración con la Asociación UNESCO para el Diálogo Interreligioso (AUDIR) y la Dirección General de Asuntos Religiosos de la Generalitat de Catalunya, entidad promotora del proyecto. El objetivo es favorecer el respeto, la convivencia y el conocimiento mutuo entre creencias, contribuyendo a la cohesión social y al reconocimiento, de la pluralidad religiosa del territorio.

El acto inaugural se celebrará el jueves 27 de noviembre, a las 19 h, a la Sala Alfred Perenya, con el espectáculo Caminos del alma, donde la actriz Marta Millà y el músico Pedro Burruezo ofrecerán una propuesta poética y musical inspirada en varias tradiciones espirituales.

El programa se abrirá el 23 de noviembre con la celebración del nacimiento del Gurú Nanak, organizada por la comunidad sij, y continuará los días siguientes con actividades de las tradiciones budista, islámica, católica, evangélica, ortodoxa, adventista, de Jehová y de la Iglesia de Jesucrist dels Sants dels Darrers Dies, entre otros.

Esta primera edición en Lleida coincide con la conmemoración del 20.º aniversario de la Asamblea Municipal de las Religiones, un espacio pionero en el diálogo interreligioso a escala estatal. Desde su creación, la Asamblea ha sido un referente en la promoción del respeto y la cultura de paz, reconocida en foros internacionales como los de UNESCO-Unhabitat y el Parlamento de las Religiones del Mundo.